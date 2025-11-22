ЗСУ на фронті / © Associated Press

З моменту зустрічі президента США Дональда Трампа та Президента Росії Володимира Путіна на Алясці 15 серпня, Росія захопила в Україні приблизно 908 квадратних кілометрів додаткової території. Ця площа приблизно дорівнює площі міста Берлін.

Про це йдеться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що частина цих територіальних здобутків була зумовлена сезонною погодою (туманом та дощем), яка погіршила можливості ЗСУ використовувати дрони. Проте, швидкість російського просування, ймовірно, сповільниться зі стабілізацією погодних умов.

Незважаючи на останні успіхи, ISW прогнозує, що Росії знадобляться роки для захоплення Донбасу. Аналітики заявляють, що успіхи Росії не є неминучими, і Кремль зараз докладає значних зусиль, щоб змусити Україну до капітуляції.

Кремль інтенсифікує агітацію, щоб Україна здала критичні території у Донецькій області, які російські війська, за прогнозами, навряд чи зможуть швидко захопити силою.

Продовження військової допомоги від Європи та європейське фінансування продажу американського озброєння, ймовірно, дасть змогу ЗСУ захищати «Фортечний пояс» у Донецькій області протягом кількох років і, можливо, навіть повернути деякі російські здобутки.

ISW зазначає, що Росія стикається зі зростаючими матеріальними, кадровими та економічними викликами, які продовжуватимуть обмежувати її здатність забезпечувати тривалу війну.

Нагадаємо, українські війська успішно стримують російські атаки на Куп’янському напрямку, попри гучні заяви Кремля про нібито значні просування. За даними ISW, Москва перебільшує свої успіхи, зокрема контроль над Вовчанськом, Покровськом і Костянтинівкою, тоді як реальні показники значно менші.

Росія активно використовує символічні дії — підняття прапорів і локальні проникнення — щоб створити враження «неминучої перемоги». Водночас українські сили демонструють стійкість і відбивають масовані штурми, поступово стримуючи наступ ворога та не допускаючи захоплення ключових населених пунктів.