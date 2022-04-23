З нами закінчать, за вас візьмуться: Зеленський застеріг міжнародну спільноту і закликав допомагати зброєю

З нами закінчать, за вас візьмуться: Зеленський застеріг міжнародну спільноту і закликав допомагати зброєю

Такої кількості залучення важкої техніки та такого військового хамства з боку РФ, як тортури, як насильство та ґвалтування – такого не було ніколи!

Такого знищення у жодній із воєн, які вела до цього РФ на території інших незалежних держав, не було й близько. Такої кількості залучення важкої техніки та такого військового хамства, як тортури, як насильство та ґвалтування – такого не було ніколи! І дай Боже, щоб більше не було на теренах інших країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції 23 квітня

"І так випала доля, що Україна може це зупинити. На жаль, життям українців. Тому інші країни мають нам більше допомагати. Бо з нами закінчать – вас візьмуть. Знайте про це", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Байрактар – це наші дрони.

"Ви знаєте, що у нас вже є спільно вироблені дрони, де наші двигуни. Величезна кількість цих дронів. Ми користуємося цією технікою. Але при всій повазі до Байрактарів і будь-якої техніки, я вам чесно скажу: це інша війна. Всі фахівці сказали: цю війну не можна з якоюсь війною порівнювати в 21-му столітті. Це неможливо порівнювати навіть із війнами 90-х років 20-го століття. Такої війни не було". Та чи інша зброя, ті чи інші дрони можуть допомагати, але не впливають на результат. Тому що історія ракет, історія артилерії, історія ППО – ось це історія", - заявив президент України.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна вдячна двопалатній підтримці США. "Але ми хочемо більше зброї, ніж нам дають", - наголосив він.