З насолодою дивляться на вбивства українців: Подоляк обурився зухвалістю “Ашану”

Радник голови Офісу президента зробив закид французькій мережі супермаркетів, яка продовжує роботу в РФ.

Позицію французької корпорації Auchan, яка не відмовилася працювати в Російській Федерації і сплатою податків підтримує російську агресію, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав зухвалою та такою, що принижує мораль і міжнародне право.

Про це він написав у п’ятницю, 24 березня, у Twitter.

“Надто зухвало поводяться окремі глобальні компанії. Яскравий приклад – “Ашан”. Відверто принижуючи мораль і міжнародне право. Демонстративно вказуючи, що мають право працювати в РФ, платити там податки і з насолодою дивитися, як ними оплачуються масові вбивства українців…” - йдеться у дописі.

Надто зухвало поводяться окремі глобальні компанії Яскравий приклад – «Ашан». Відверто принижуючи мораль і міжнародне право. Демонстративно вказуючи, що мають право працювати в Рф, платити там податки і з насолодою дивитися, як ними оплачуються масові вбивства українців… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 24, 2023

Як відомо, раніше НАЗК України внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія відмовилася від бойкоту Росії та не закрила там свій бізнес.

Розслідування групи Bellingcat також встановило, що російська “донька” французької мережі супермаркетів "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення до України постачала товари для російських військових на окупованих територіях.

"Ашан" оскандалився поставками війську РФ: що показало розслідування іноземних журналістів?

Нагадаємо, у торговельній мережі "Ашан" заперечують звинувачення на адресу її російського відділення.

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