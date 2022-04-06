"З ним не можна бути на одній планеті": експерт розповів, чи може Путін завдати ядерного удару

"З ним не можна бути на одній планеті": експерт розповів, чи може Путін завдати ядерного удару

За словами Невзліна, очільник Кремля - боягуз - і не зважиться на такі дії.

Один із колишніх керівників російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін висловив свою думку щодо готовності російського президента Володимира Путіна застосувати ядерна зброю.

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Про це він повідомив в ефірі latynina.tv.

"Мені важко сказати, чи готовий він напаскудити по-маленькому. Я говорю про тактичний ядерний удар невеликої потужності. Зокрема і наостанок - все може бути. Йому вже байдуже - він вже приречений. На великий ядерний удар він не піде, та й на тактичний він не пішов би. Бо він буде знищений одразу ж. Він боягуз і не завдасть жодного ядерного удару. І американці це розуміють і тягнуть час, вимотуючи соки з нього, послаблюючи його, ухваливши рішення, що з ним більше не можна залишатися на одній планеті. Знекровлюватимуть його і далі - тут він уже потрапив", - вважає Невзлін.

Водночас він додає, що така тактика США щодо Путіна буде коштувати дуже дорого Україні.

"Але Україні це все буде дорого коштувати. Україна взяла на себе удар за всі помилки, яких припустилася демократія у світі за останні понад 20 років", - наголошує один із колишніх керівників компанії "ЮКОС".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 42-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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