З Німеччини до України запустили "залізничний міст" для доставки гуманітарної допомоги

З Німеччини до України запустили "залізничний міст" для доставки гуманітарної допомоги

Також організовано гарячу лінію, за якою можна зареєструвати вантаж, а також погодити його перевезення.

Німецький концерн Deutsche Bahn організував логістичну мережу з автомобільних та залізничних складових для доставки гуманітарної допомоги з Німеччини до України.

Про це повідомили в уряді 11 березня.

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DB Schenker та DB Transa-Spedition збирають та везуть вантажі до берлінського хабу, там вони упаковуються до контейнерів і далі транспортуються вантажним поїздом DB Cargo до Польщі для подальшого перевезення доУкраїни.

Так, у ніч проти 11 березня із сортувальної станції Седдін під Берліном вирушив перший поїзд із гуманітарним вантажем. Потяг завантажено 15 контейнерами. Вони містять спальні мішки, каремати, підгузки, консерви, питнуводу, теплий одяг і дитяче харчування, а також медичні вироби, такі як шприци, пластирі, марлеві бинти.

Загалом таким чином до України доставлять 350 т гуманітарної допомоги.

Проєкт реалізується завдяки співпраці між польською філією DB Cargo, "Укрзалізницею" та командою DB Schenker на майданчику в Польщі.

В Уряді зауважили, що DB організувала гарячу лінію для залізничного мосту до України. Там можна зареєструвати вантаж, а також погодити його перевезення. Гаряча лінія працює у будні з 8:00 до 20:00. Телефон: 030 720220640. Поштова адреса: bahnenbruecke-ukraine@deutschebahn.com

Нагадаємо, відомий італійський футбольний клуб "Верона" виступив на підтримку України і перед майбутнім матчем Серії А проти "Наполі" клуб організував збір гуманітарної допомоги для українців.