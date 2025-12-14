На одному з напрямків Донеччини є велика загроза - Стерненко

Військовий / © facebook.com/GeneralStaff.ua

У Донецькій області, на Сіверському напрямку, протягом останнього місяця суттєво ускладнилася ситуація: російські війська обійшли Сіверськ із флангів, перерізали логістичні маршрути Сил оборони України та просунулися в межах міста.

Про це повідомив волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко у Telegram.

За його словами, частину проблем на цьому напрямку можна було б вирішити шляхом нарощування матеріального забезпечення.

«За останній місяць росіянам вдалося обійти Сіверськ із флангів, перерізати логістику Сил оборони та просунутися в самому місті. Частину наявних там проблем можна було вирішити нарощуванням матеріального забезпечення підрозділів та поліпшенням взаємодії. Гостро стоїть і питання комплектування бригад людьми., — сказав він.

Стерненко зазначив, що попри численні сигнали про кризову ситуацію на цій ділянці фронту, належної уваги з боку вищого військового командування наразі немає.

Він підкреслив, що волонтери не мають змоги впливати на організаційні рішення, однак можуть допомогти із технічним забезпеченням підрозділів. Зокрема, за його словами, на Сіверському напрямку критично не вистачає якісних FPV-дронів.

