З окупації врятували три сім'ї з неповнолітніми дітьми, зокрема рідних військового – фото

З тимчасово окупованої території України вдалося евакуювати три родини з чотирма неповнолітніми дітьми. Зокрема вивезли родину військового, до якої окупанти приїжджали на обшуки.

Про це повідомила благодійна організація Save Ukraine.

Імена людей змінені з метою безпеки.

Так, батьки Мілани й Жені втратили свій бізнес, тому що не схотіли брати паспорти РФ, оформлювати магазин за законами РФ та сплачувати податки. Діти з мамою майже цілими днями змушені були сидіти в підвалі, оскільки росіяни постійно обстрілювали їхнє село з мінометів.

Також евакуювали Марину з її донькою Анжелою. Неподалік від містечка, в якому жила Анжела з мамою, стояла російська ППО, і кілька разів окупанти збивали БПЛА просто над їхнім будинком. Також часто росіяни запускали невеликі дрони з парашутами, які пролітали невелику відстань, самоліквідовувалися і вибухали над головами людей. Окупаційна влада тричі примушувала Марину віддати Анжелу до російської школи. Але донька щоразу відмовлялася.

На підконтрольну Україні територію також вдалося вивезти родину військового, який служить в ЗСУ. Росіяни часто навідувалися з обшуками до будинку його батьків та молодшого брата Арсена.

"Найжахливішим був перший обшук, коли їхній двір оточили "Тигри", УРАЛИ, а навпроти дому засів снайпер і націлився у вікно будинку. Тата допитували кілька годин, змушували роздягатися й показувати, чи є татуювання. Мама Альона двічі збирала сумки, щоб виїхати з окупації, але дуже боялася, що через старшого сина на фільтрації її завернуть назад і відберуть молодшого. Тож щойно дізналася про діяльність Save Ukraine, одразу звʼязала з нашою командою", - розповіли волонтери.

Нагадаємо, росіяни вигадали новий спосіб обкрадання місцевих жителів на ТОТ.

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