З окупованого Ірпеня вдалося врятувати ще майже 2 000 мирних жителів (фото, відео)

З окупованого Ірпеня вдалося врятувати ще майже 2 000 мирних жителів (фото, відео)

Поліцейським Київщини вдалося вивезти мешканців Ірпеня.

Сьогодні, 8 березня, поліцейські Київщини врятувати ще майже 2 000 мирних жителів з окупованого Ірпеня.

З 10 ранку в районі Романівського мосту правоохоронці разом з органами місцевого самоврядування та військовими провели черговий етап евакуації місцевих жителів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Діти, жінки і тяжкохворі! Сьогодні з окупованого Ірпеня поліцейським Київщини вдалося врятувати ще майже дві тисячі... Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 8 березня 2022 р.

"Евакуація проходила спершу пішими маршрутами, а потім людей доставляли до безпечних місць автобусами. Кожну врятовану пані правоохоронці зустріли квітами! Нині евакуйованим громадянам нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Серед врятованих осіб – діти, літні люди, а також 14 тяжкохворих, які не могли пересуватись самостійно.

Нагадаємо, сьогодні відбулась евакуація мешканців Ірпеня, який вже декілька днів перебуває фактично в облозі окупантів.