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З окупованого Криму до Херсона перекидають мобілізованих кримських татар: стала відома кількість

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З окупованого Криму до Херсона перекидають мобілізованих кримських татар: стала відома кількість

Фото: Associated Press

В окупованому росіянами Криму в Херсон перекинули дві тисячи мобілізованих. Зокрема кримських татар.

З окупованого Криму в Херсон перекидають мобілізованих. Зараз відомо про дві тисячи мобілізованих, серед яких переважна більшість - кримські татари.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Військкомати на тимчасово окупованій території отримали розпорядження про пріоритет призову кримських татар до лав російських окупаційних сил. Напрямок їх бойових підрозділів - виконувати завдання у районах найінтенсивніших бойових дій. Робиться це навмисно. Для того щоб були максимальні втрати. Ось так чинить російське командування на тимчасово окупованій території”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що у Росії воювати примушують геть не москвичів і пітерців, і точно не росіян, малі народи - головний мобілізаційний фундамент Путіна.

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Дата публікації
Перегляди
2534
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