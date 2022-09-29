З окупованого Криму до Херсона перекидають мобілізованих кримських татар: стала відома кількість

В окупованому росіянами Криму в Херсон перекинули дві тисячи мобілізованих. Зокрема кримських татар.
З окупованого Криму в Херсон перекидають мобілізованих. Зараз відомо про дві тисячи мобілізованих, серед яких переважна більшість - кримські татари.
Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.
“Військкомати на тимчасово окупованій території отримали розпорядження про пріоритет призову кримських татар до лав російських окупаційних сил. Напрямок їх бойових підрозділів - виконувати завдання у районах найінтенсивніших бойових дій. Робиться це навмисно. Для того щоб були максимальні втрати. Ось так чинить російське командування на тимчасово окупованій території”, - наголосив Олег Жданов.
Нагадаємо, що у Росії воювати примушують геть не москвичів і пітерців, і точно не росіян, малі народи - головний мобілізаційний фундамент Путіна.
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