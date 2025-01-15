З окупованого села на Донеччині через лінію фронту "виповзли" двоє цивільних з собакою: історія порятунку

Дорослий син разом зі своєю матір'ю лишалися у селі Зеленівка, оскільки вважали що лінія фронту до них не дійде.

На Донеччині жінка зі своїм дорослим сином та собакою пішки вийшли через лінію фронту з окупованої Зеленівки Покровського району.

Про це повідомляє "Суспільне. Донбас".

Вони вночі буквально "виповзали" із зруйновано села, вийшли на позиції українських військових, які під обстрілами окупантів змогли їх вивести та доправити до евакуаційного пункту.

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"Вчора до нас на збірний пункт евакуації, наші військові доставили жіночку з сином. Вони вийшли пішки під обстрілами з окупації і поїхали до рідних. Вони нам розповідали, що під обстрілами, вночі виповзали просто з їхнього населеного пункту Зеленівка", – начальник відділу оперативно-чергової служби Донецької ОВА Дмитро Петлін.

За його словами, дорослий син разом зі своєю матір'ю лишалися у селі Зеленівка, оскільки вважали що лінія фронту до них не дійде.

Коли село на 30 людей опинилось в окупації та було повністю зруйновано, син та його мати самотужки спробували евакуюватись. Зрештою, вони вийшли на позиції український військових, які під щільним обстрілом змогли цивільних вивести та доправити до Павлограда. Надалі вони поїхали до своїх родичів.

За інформацією ОВА, станом на 15 січня у пʼяти населених пунктах Донецької області, в який введено примусову евакуацію дітей, лишається 19 дітей.

Костянтинівка – 4 дитини;

Покровська громада – 6 дітей (місто Родинське — 5 дітей, село Грішне — 1 дитина);

Удачненська селищна територіальна громада – 9 дітей.

За минулий тиждень з вказаних громад було евакуювало 34 дитини.

Крім того, в Костянтинівці виявили ще сімʼї з дітьми, про які раніше не було відомостей.

Раніше повідомлялося, що під Покровськом 65-річний чоловік 4 дні виходив з окупованого села через лінію фронту.

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