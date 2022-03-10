"Z" означає "задниця": Данилко розтлумачив позначки на військовій техніці росіян

На думку артиста, саме розтлумачене ним слово очікує на росіян.
Український артист Андрій Данилко, що виступає в образі Вєрки Сердючки, розповів, що на його думку маркування "Z" на військовій техніці російської армії в Україні може означати тільки одне – слово "задниця".
Про це артист розповів у розмові з журналісткою Наташею Влащенко.
"Я все-таки зрозумів, що означає для російської армії ця "Z" – "задниця", це задниця", – сказав Данилко.
На це журналістка відповіла: "Ще є таке слово, але я не можу його назвати, на літеру "П". Там ще посередині літера "Z", а в кінці – "єць".
"Типу заєць, тільки трохи інакше? Я зрозумів. Але вони пишуть "Z". Що вас очікує? Задниця", – додав артист.
Нагадаємо, раніше Данилко розповів, що російські артисти та зірки шоу-бізнесу не виступлять масово на підтримку України, бо залякані. Зокрема, російському артисту Максиму Галкіну скасували концерти через його позицію щодо війни в Україні і теж погрожували.
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