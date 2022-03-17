Z означає "Zнищені": опубліковані шокувальні телефонні розмови російських окупантів

У нас від полку нічого вже не залишилось, розповів матері один з російських військових.

Державна прикордонна служба України опублікувала перехоплені телефонні розмови російських військових. Окупанти розповідають, що їхнє командування п’яне, війна схожа на чеченську, щодня когось хоронять, а також називають себе гарматним м’ясом та не хочуть воювати.

Про це свідчить опублікований 17 березня прикордонниками відеозипис із розмовами російських армійців.

"Наші захисники розгадали шифр російських піарників війни: розтиражована літера Z насправді означає – "Zнищені". Ви тільки послухайте, що вони кажуть у перехоплених телефонних розмовах!" – йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Колона вже стоїть другу годину нах*й. Х*й його знає, з чим і куди, тому що на чолі наш командир полка нах*й п’яний. Ми вже нах*й так один раз стояли і нас роз’ї*ала авіація", – розповів один з російських військових.

"Якщо що, я приїду додому нах*й, приходжу в полк і пишу рапорт нах*й на звільнення. Тому що це кін*ена організація йо*ана. Всі бухі, всі "сині", с*ка. І всім пох*й, що нас зараз роз'ї*ашать тут нах*й. Командири "сині", командир полка "синій", всі "сині" нах*й", – сказав інший окупант.

"Комдів уже там, просто сидить і каже: "нах*й Чечня, 95-й рік, Чечня тут", – передав настрій російської армії ще один окупант.

"У нас із полку, мамо, нічого вже не залишилось. Щодня привозять до Ставрополя 200-их, щодня хоронять", – розповів матері російських військовий.

"Зрозуміли, куди потрапили і почали намагатися йти назад. Вийшла людина з броньованого УАЗика не по воєнній формі (одягнена – ред.) і сказала, що всі, хто рушить назад, отримають чергу в спину", – поділився російський загарбник.

"Я *бав в рот воювати. Я що, довбо*об чи що, нах*й? М'со гарматне нах*й чи що бл*ть?" – поставив собі запитання ще один окупант.