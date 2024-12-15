З паливом в один бік: на Сіверському напрямку окупантів відправляють у штурми

На Сіверському напрямку російських військових відправляють в штурми з запасом палива в один бік.

Про це повідомив командир підрозділу "БАРНІ" мотопіхотного батальйону 10-ї ОГШБр "Едельвейс" Степан Барна в ефірі КИЇВ24.

Барна зазначив, що ворог активно атакує з усіх можливих засобів, намагаючись прорвати українську оборону.

"Атакують на всіх засобах, починаючи від авіації, обстрілюючи КАБами позицій Сил оборони. Далі працює створена реактивна артилерія. Потім відбуваються штурмові дії за участі безпосередньо БМП, МТБ, різноманітних засобів, які дають швидко проникнути на лінію сил оборони. Це, зокрема, і мотоцикли, і багі", - зазначив військовий.

За його словами, у мотоциклах, які українські військові перехоплюють після штурмів, пального вистачає лише на один бік. Це означає, що ніхто не очікує повернення солдатів.

Нагадаємо, в Генштабі повідомили про складну ситуацію на фронті.

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