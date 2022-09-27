З паспортом і особистими речами: в окупованому Маріуполі місцевих викликають до військкоматів

Українцям у тимчасово захопленому Маріуполі надходять повідомлення з проханням з’явитися до окупаційного військомату.

Після оголошення результатів так званого "референдуму" окупанти зможуть мобілізувати українців на війну відкрито, а не приховано, як це було до того.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольцям надходять повідомлення з проханням з’явитися до військомату. Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу рф згідно з результатами псевдореферендума, які проведені для галочки", - написав він.

Андрющенко наголошує, що прихована мобілізація тривала у місті давно. Тепер, після проведення фейкових референдумів, росіяни зможуть забирати маріупольців на війну вже відкрито.

"Маріупольцям приходили смс, де пропонували жителям працювати у так званій державній воєнізованій службі. Внаслідок фейкового референдуму це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам – нове герматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ. Закликаємо маріупольців виїжджати з міста та не ризикувати собою заради окупантів, для яких ваше життя не варто нічого", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські загарбники збираються оприлюднити так звані "результати" псевдореферендуму щодо приєднання до Росії сьогодні, 27 вересня. Гауляйтер регіону Денис Пушилін вже заявив, що "явка перевищила очікування".

Читайте також:

Мобілізація та військовий стан в Росії: як призов рашистів вплине на лінію фронту | Снєригьов