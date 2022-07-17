"З пекла на землі": поліцейський показав відео, як рятували людей у перші хвилини після обстрілу РФ "Амстору"

Відвідувачів ТЦ "Амстор" у Кременчуці, який варварськи атакувала РФ 27 червня, почали рятувати у перші ж хвилини після влучання ракети окупантів.

Про це свідчать відповідні відеокадри. На них видно, як поліцейський кликав людей, які могли потребувати допомоги після ракетний удару.

Відповідне відео опублікував у соцмережі керівник батальйону патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко.

Разом з ним були й інші містяни, які також допомагали рятувати тих, хто залишився всередині зруйнованого ТЦ.

Також читайте Босоніж бігли розбитим склом: історія порятунку чотирьох друзів із розбитого ракетою ТЦ у Кременчуці

"65 секунд – життя патрульного поліцейського — з пекла на землі. 27.06.2022. Кременчук – ТРЦ "Амстор". Немає чого тут говорити. Оркостан – країна фейк – країна-терорист – убивця", - підписав кадри Олександр Борзенко.

Поліцейський також подякував усім, хто не опускаючи рук, наближає нашу перемогу. Також він закликав не нехтувати безпекою під час повітряної тривоги і допомагати ЗСУ.

"Ми переможемо - бо наші люди неймовірні. Незламні. А орки - просто кляті вбивці. Ми вистоїмо - нас ракетами не зламати. Працюємо до перемоги, і трішки далі. Все буде Україна", - підсумував Борзенко.

До слова, після терористичної атаки на Кременчуг над містом днями знову збили російську ракету (фото).

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області. У приміщенні перебувала понад тисяча цивільних.

Як повідомлялося, 4 липня у Кременчуці попрощалися із загиблими внаслідок російського обстрілу "Амстору".

Тим часом мер Кременчука пояснив, як рахували кількість загиблих внаслідок терористичного удару РФ по "Амстору".

Читайте також: