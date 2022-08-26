З-під обстрілів на Миколаївщині евакуювали кілька сотень корів, не минулося без втрат

Дві сотні корів та телят евакуювали з Миколаївщини на Львівщину. Ферма, де їх тримали, була лише за десять кілометрів від окупованої Херсонщини під постійними обстрілами.

Волонтери з військовими провели цілу спецоперацію з порятунку двох сотен корів з обстріляної Миколаївщини, йдеться в ТСН.

«Розглядали три варіанти евакуації. Один із них - гнати тварин полем, але це велика відстань, до безпечного місця орієнтовно 10-12 км. Другий варіант - це малі транспортні засоби, такі як "Газелі", які можуть перевезти 3-4 корови. І найризикованіший варіант - але дозволяв миттєво його провести - вивезення великими скотовозами», - розповідають військові, які контролювали евакуацію.

Найризикованіший, бо першу таку спробу евакуації перервав артилерійський обстріл. Дві фури росіяни зрешетили - двадцять корів було вбито, також загинув працівник ферми, розповідає волонтер Андрій Ковч. Та навіть після цього корів напризволяще не залишили. І вже під час другої спроби, каже, саме небо захищало від ворожих безпілотників.

«Бог був добрий до нас, ми робили добру справу, була хмарна погода, це означало, що російські «Орлани», якщо б хотіли нас побачити, їм би довелося опускатися нижче хмар, їх би бачили наші військові, які вже були напоготові», - каже Андрій.

І ось після довгої дороги тварини на фермі на Львівщині. Напоєні, відгодовані та головне – в безпеці. Бо там, на рідній Миколаївщині, через постійний ворожий вогонь працівники ферми не могли регулярно доглядати за худобою, бо важили і своїм життям. «Я їх спочатку відпоював цільним молоком, пізніше сухим молоком. Хоча в їхньому віці вони вже мали не поїтися. Відпоювалися - бо були дуже в занедбаному стані», - каже керівник ферми Михайло Веселовський.

Цю ферму облаштували на місці довгобуду. Занедбане приміщення швидко привели до ладу, та щоб худоба перезимувала, кажуть, ще потрібен ремонт.

«Приїхали у дуже важкому стані, були й прострілені, операції робили. Шість було поранених, три легенько поранені, а три - з осколками всередині, вже мали загоєння, але ми дали раду», - розповідає фермер.

Корівка Карамелька вже тут народила телятко. Фермери кажуть, дуже непокоїлися, щоб не втратила маля через пережитий стрес.

Це молочне фермерське господарство - комунальне. Витрати за евакуацію та ремонт приміщень взяла на себе Дрогобицька міська рада. А от на утримання корів гроші будуть від продажу молока. Фермери сподіваються, що невдовзі евакуйоване господарство буде не тільки самоокупне, а й прибуткове.

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