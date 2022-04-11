З-під обстрілів окупантів на Луганщині евакуювали 120 поранених і тяжкохворих: куди і як перевезли пацієнтів

З-під обстрілів окупантів на Луганщині евакуювали 120 поранених і тяжкохворих: куди і як перевезли пацієнтів

Оскільки "швидких" катастрофічно не вистачало, обладнали медичний спецпотяг.

З-під обстрілів окупантів на Луганщині евакуювали 120 поранених, тяжкохворих та лежачих пацієнтів, більшість з яких - люди поважного віку. Вивезти їх вдалося волонтерам міжнародної організації "Лікарі без кордонів". Маршрути розробляли спільно з Міністерством охорони здоров'я та "Укрзалізницею". Оскільки "швидких" катастрофічно не вистачало, обладнали медичний спецпотяг. Евакуйовані пацієнти вже в лікарнях західної України.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Евакуюватися самостужки пораненим, хворим та людям похилого віку було складно. Навіть за гроші приватні перевізники їх відмовлялися везти.

Чоловіка Людмили під час чергового обстрілу Сєвєродонецька розбив інсульт. Без медичної допомоги у підвалі він пролежав 2 тижні, доки "швидка" не приїхала до пораненої сусідки. Тоді лікарі побачили і його.

Зазвичай таких хворих мають везти спеціально обладнані "швидкі", але їх немає. Чоловіка автобусом доправили до спецпотяга.

"Звичайні вагони не призначені для евакуації важких пацієнтів. Тож потрібно було не лише організувати супровід командою медиків, але й відповідно обладнати вагони електро-генератором, кисневими концентраторами", - пояснив Крістофер Стоукс, координатор з надвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" в Україні.

Перші півсотні евакуйованих "лікарями без кордонів" вже на Прикарпатті. Одна з лікарень зголосилася прийняти таких важких переселенців і готова заселити ще 30 людей. Навіть, якщо ще треба, готові розширюватися.

"Важливо використовувати потужності власне лікарень, які можуть приймати. Зокрема такі, як на Ів-Франківщині. Пряме сполучення залізничне до сьогодні було і є тільки зі Львівщиною. А львівські шпиталі є перевантажені. Вони не справляються з прийомом такої кількості поранених", - розповіла Яна Любимова, очільниця ради внутрішньо переміщених осіб при Луганській обласній військово-цивільній адміністрації.

Тим часом медичний спецпотяг знову повертається на схід. "Лікарі без кордонів" хочуть встигнути вивезти якомога більше хворих з гарячих точок. Адже росіяни обстрілюють залізничну інфраструктуру. Зараз медики набирають другу бригаду персоналу, аби дати перепочити тим, хто вже здійснив 4 евакуаційних рейси та вивіз з-під обстрілів 120 хворих.

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