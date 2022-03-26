З під обстрілів у Маріуполі вдалося врятувати двох важкопоранених дітей та немовля з пневмонією - Верещук

З під обстрілів у Маріуполі вдалося врятувати двох важкопоранених дітей та немовля з пневмонією - Верещук

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті 26 березня дісталися 331 людина.

Під час роботи гуманітарного коридору 26 березня вдалося довезти до Запоріжжя маріупольців, яких евакуювали 25 березня з Бердянська. Також до лікарні доставили двох важкопоранених дітей та одне немовля з пневмонією.

Про це повідомила віцепрем’єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

Також читайте Російські війська окупували Славутич: міська влада підтвердила загибель трьох цивільних на мітингу

За її словами, впродовж 26 березня з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті дісталися 331 людина.

"Сьогодні нам нарешті вдалося довезти до міста Запоріжжя маріупольців, яких вчора евакуювали з Бердянська. Всі 4000 людей зараз вже в безпеці. Всього в колоні з Бердянська було 48 автобусів, які надали міста Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький, до колони по маршруту доєдналися 5 автобусів з мешканцями населених пунктів Бердянського району Запорізької області. Хочу подякувати усім, хто зараз гуртується, щоб допомогти витягти змучених людей з Маріуполя", - розповіла Верещук.

"Окремо хочу подякувати голові Донецької обласної військової адміністрації Павлу Кириленку, який докладає неймовірні зусилля, щоб допомогти врятувати кожного жителя Маріуполя. Також машинами швидкої допомоги доставили до лікарні у Запоріжжі 2 тяжко поранені дитини і одного грудничка з пневмонією. Уся необхідна допомога малечі з Маріуполя вже надається", - додала Верещук.

Віцепрем'єрка додала, через блокування автобусів на блокпості у Василівці, не могли проїхати маріупольці і на приватному транспорті. "На завтра будемо домолятися про роботу коридору лише для особистого транспорту", - зауважила вона.

Також вона нагадала, що безоплатно дозаправити автівки маріупольці можуть у Бердянську за адресою: вулиці Мелітопольське шосе, 87б. Окрім того повторила, що для отримання необхідної допомоги та прихистку у місті Бердянськ маріупольцям необхідно звератися до гуманітраних штабів. Контакти гуманітарних штабів:

3-62-76, 3-52-52

0975515917

0504397529.

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запорожжя:

▪️(095)220-41-11

▪️(067)220-41-12

▪️0800-503-508

Читайте також: