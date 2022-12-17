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З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіло 1,5-річного хлопчика, його батьки загинули теж

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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З-під завалів будинку в Кривому Розі дістали тіло 1,5-річного хлопчика, його батьки загинули теж

Фото: gettyimages.com

Поранено 13 мирних мешканців.

У Кривому Розі рятувальники у ніч проти 17 грудня дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика. Тіла його батьків знайшли напередодні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"П’ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином", - наголосив Резніченко.

Внаслідок ракетного удару 13 людей отримали поранення. Серед потерпілих також четверо дітей.

© facebook.com/ДСНС
Фото: facebook.com/ДСНС

За словами керівника області, вночі не вщухали обстріли Нікопольського району. Окупанти атакували з важкої артилерії Червоногригорівську та Марганецьку громади. Минулося без загиблих та поранених. Втім, пошкоджено будинки та лінії електропередач. 

"У інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Ракетний удар по Кривому Розі

Напередодні російські війська атакували ракеми Кривий Ріг. Ракета поцiлила у житловий будинок. Було зруйнувано під’їзд. Спочатку було відомо про двох загиблих та п’ятеро поранених.

Згодом в ОВА заявили, що загинули троє людей – молоде подружжя та літня жінка. У важкому стані після атаки перебуває 7-річна дівчинка.

Мер Олександр Вілкул заявив, що місті превентивно вимикають електроенергію. Критична інфраструктура переходить на генератори. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1765
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