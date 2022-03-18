З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували 130 людей, там ще може бути понад тисяча – нардеп

З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували 130 людей, там ще може бути понад тисяча – нардеп

Завали будівлі не можуть розібрати через постійні обстріли.

У четвер, 17 березня, з-під завалів драматичного театру в Маріуполі Донецької області вдалося врятувати до 130 людей. У бомбосховищі під руїнами може перебувати ще "щонайменше 1300 людей".

Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута.

"Достеменно відомо, що бомбосховище вціліло. Проте, воно складається з трьох частин, чи постраждала якась із них, невідомо. Вранці з-під завалів, які розбирали самі маріупольці, живими вийшло щонайменше 130 людей. За оцінками тих людей, які ховались у театрі, і вчора вирвались із Маріуполя, в бомбосховищі та самій будівлі театру залишалось щонайменше 1300 людей", - повідомив нардеп.

Прес-служба "Азова"

Чи живі люди і скільки їх там точно, досі невідомо.

"Зрозуміло тільки те, що шансів вибратись звідти в людей немає. Завали ніхто не розбирає. Служби, які мають розбирати завали, служби порятунку і комунальні, і державні за дні блокади рашистськими окупанти фізично знищені. Убито багато медиків. Це означає, що всі, хто вижили після бомбардування, або помруть під завалами театру, або вже померли", - зазначив Тарута.

Прес-служба "Азова"

У міськраді повідомили, що внаслідок авіаударів у Маріуполі знищено до 80% житлового фонду. Остання офіційна кількість загиблих - понад 2,3 тисячі людей. За день на Маріуполь скидають 50-100 бомб.

"Під завалами на 80% зруйнованого Маріуполя просто зараз живцем поховані десятки тисяч людей! Це трагедія світового масштабу! Маріуполь сьогодні – це камера тортур, де рашисти убивають жінок і дітей найжорстокішими способами! Світ має про це кричати!", - наголошує Тарута.

Зазначимо, 16 березня російські окупанти ракетами обстріляли драмтеатр у Маріуполі. Там перебували сотні чи понад тисяча людей, які ховалися від обстрілів, бо їхнє власне житло зруйноване. Від удару ракетами будівля завалилася та заблокувала чи вбила там людей.

Обстріли Чернігова, ситуація на АЕС та Драмтеатр у Маріуполі - події 17 березня (жестовою мовою)

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