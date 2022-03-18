З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували 130 людей, там ще може бути понад тисяча – нардеп

Завали будівлі не можуть розібрати через постійні обстріли.
У четвер, 17 березня, з-під завалів драматичного театру в Маріуполі Донецької області вдалося врятувати до 130 людей. У бомбосховищі під руїнами може перебувати ще "щонайменше 1300 людей".
Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута.
"Достеменно відомо, що бомбосховище вціліло. Проте, воно складається з трьох частин, чи постраждала якась із них, невідомо. Вранці з-під завалів, які розбирали самі маріупольці, живими вийшло щонайменше 130 людей. За оцінками тих людей, які ховались у театрі, і вчора вирвались із Маріуполя, в бомбосховищі та самій будівлі театру залишалось щонайменше 1300 людей", - повідомив нардеп.
Чи живі люди і скільки їх там точно, досі невідомо.
"Зрозуміло тільки те, що шансів вибратись звідти в людей немає. Завали ніхто не розбирає. Служби, які мають розбирати завали, служби порятунку і комунальні, і державні за дні блокади рашистськими окупанти фізично знищені. Убито багато медиків. Це означає, що всі, хто вижили після бомбардування, або помруть під завалами театру, або вже померли", - зазначив Тарута.
У міськраді повідомили, що внаслідок авіаударів у Маріуполі знищено до 80% житлового фонду. Остання офіційна кількість загиблих - понад 2,3 тисячі людей. За день на Маріуполь скидають 50-100 бомб.
"Під завалами на 80% зруйнованого Маріуполя просто зараз живцем поховані десятки тисяч людей! Це трагедія світового масштабу! Маріуполь сьогодні – це камера тортур, де рашисти убивають жінок і дітей найжорстокішими способами! Світ має про це кричати!", - наголошує Тарута.
Зазначимо, 16 березня російські окупанти ракетами обстріляли драмтеатр у Маріуполі. Там перебували сотні чи понад тисяча людей, які ховалися від обстрілів, бо їхнє власне житло зруйноване. Від удару ракетами будівля завалилася та заблокувала чи вбила там людей.
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