З під завалів на території зруйнованої окупантами Святогірської лаври дістали тіло людини (фото)

На території Святогірської лаври у Донецькій області під час розбирання завалів частково зруйнованої будівлі, яку обстріляли окупанти, рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Донецькій області.

Вказується, що минулої доби рятувальники Донеччини розбирали завали частково зруйнованої триповерхової будівлі на території Святогірської лаври. Під завалами вони знайшли тіло однієї особи, анкетні дані та стать якої встановлюються.

Наразі роботи з розбирання завалу призупинено. Загалом рятувальники розчистили та розібрали 5 тонн будівельних конструкцій.

Всього там виявлено тіла двох загиблих осіб.

Нагадаємо, Святогірська лавра неодноразово зазнавала російських ударів. Збройні сили України визволили Святогірськ від росіян 12 вересня. Загарбники РФ зруйнувала там 80% інфраструктури і пошкодила 90% житла.

Крім того, у звільнених від росіян Святогірську та Лимані Донецької області правоохоронці виявили місця масових поховань цивільних. У Святогірську ексгумували тіла 34 людей. У багатьох із них – ознаки насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян.

Також СБУ виявила у звільненому Святогірську місце незаконного утримання людей. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври.

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