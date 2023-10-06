"З-під завалів у ковдрі дістали тіло дитини": всі подробиці ворожої атаки по Харкову (фото)

Зранку, 6 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто. Сталося це о 6:46 ранку.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про підступний удар.

Від моменту повідомлення про вибухи мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що місто перебуває під ворожим обстрілом. Він заявив, що є інформація про удар по центральній частині Харкова.

О 7:21 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов проінформував, що ЗС РФ завдали ударів по Київському та Основ’янському районах.

"Троє людей отримали поранення, стан легкий. Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель", — коротко тоді зазначив Синєгубов.

Що відомо про жертв та постраждалих

Під завалами знайшли тіло 10-річного хлопчика. Пошукову роботи тривають. Серед постраждалих також є 11-місячна дитина.

"Загиблий 10-річний хлопчик та 11-місячна поранена дитина — з однієї родини. Молодшу дитину та батьків доправили до лікарні з травмами", — повідомив речник прокуратури Дмитро Чубенко.

"З-під завалів у ковдрі дістали тіло дитини, хлопчик, скоріше за все, ще спав. Другою ракетою так само цілили по самому центру міста — влучання у землю біля офісних та житлових будинків", — написав на своїй Facebook-сторінці начальник слідчого управління поліції Сергій Болвінов.

Рятівники розбирають завали на місці удару / Фото: Facebook Сергій Болвінов

Олег Синєгубов згодом повідомив, що, обстежуючи місце ракетного удару, поліцейські виявили ще одного померлого, проте його смерть не пов’язана з обстрілом.

"Сьогодні місто Харків прокинулося під вибухи. На жаль, є дві людини, яких знайшли. Одна людина померла – не пов’язано з цим вибухом. Просто поліцейські ідентифікували тіло в одному з житлових будинків. І хлопчик 10 років загинув просто під час ракетної атаки", – зазначив Синєгубов.

З його слів, побудинковий обхід у місцях "прильотів" триває.

"Це житлова забудова. Фактично старе місто, історична частина", – уточнив він.

А мер Харкова повідомив, що удари ЗС РФ прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі. З його слів, одне з влучань було в житловий будинок.

На місці обстрілу

У Повітряних силах сказали, чому не було повітряної тривоги перед ударом по Харкову

Під час російської ракетної атаки по Харкову повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів. Російські загарбники могли застосувати тип озброєння, який українська протиповітряна оборона не може своєчасно виявляти.

Про це в етері національного телемарафону сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росіяни застосовували ракетне озброєння, проте його точний тип ще треба встановити.

"Треба дочекатися, коли побачать уламки. Попередньо скажемо так, що ракети йшли по балістичній траєкторії. Це може бути той тип озброєння, який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти", - сказав Ігнат.

Він також зазначив, що ситуація схожа на удари з реактивної артилерії - теж "летить лічені секунди".

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