З-під завалів всю ніч діставали бездиханні тіла: яка ситуація в Кременчуці, де ракета знищила ТЦ разом з людьми

З-під завалів всю ніч діставали бездиханні тіла: яка ситуація в Кременчуці, де ракета знищила ТЦ разом з людьми

Російська армія на чолі з диктатором Путіним завдала звірячого ракетного удару по ТЦ в Кременчуці Полтавської області, де на момент атаки була понад тисяча цивільних людей всередині.

Безжальний ракетний обстріл РФ у Кременчуці, внаслідок якого, станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями, викликав реакцію обурення від світових лідерів та міжнародної дипломатії. На місці атаки досі триває розбір завалів.

Розповідаємо головні новини про нещадний ракетний обстріл росіянами ТЦ "Амстор" станом на ранок 28 червня:

Ракетний обстріл Кременчука: кількість постраждалих у ТЦ зросла, рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Читати далі –>

Світові лідери жахаються із жорстокості російських окупантів, які завдали ракетний удар по торговому центрі на Полтавщині. Читати далі –>

Своєю чергою, лідери країн "Великої сімки" (G7) засудили дії російського диктатора Володимира Путіна і заявили, що всі винні, зокрема і диктатор РФ, будуть відповідати за жорстоку атаку. Читати далі –>

Крім того, через удар по Кременчуку Радбез ООН у вівторок, 28 червня, збирає засідання. Читати далі –>

Голова ДСНС України Сергій Крук розповів про ліквідацію наслідків ракетного удару, який російські окупанти завдали по ТЦ “Амстор” у місті Кременчук. Читати далі –>

Слід додати, що, за інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, станом на ранок 28 червня рятувальники розібрали 50% завалів, які залишилися після влучання ракети РФ в торговий центр "Амстор".

Бійці ДСНС, поліція та волонтери працювали усю ніч, аби врятувати людей. Вночі приблизно 400 рятувальників розбирали завали.

Зараз на місці працює як комунальна техніка, так і спецтранспорт Державної служби з надзвичайних ситуацій. Встановлюються усі обставини жахливої трагедії.

Також Лунін повідомив, що додаткової потреби у донорській крові немає. Постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, окупанти 27 червня під час повітряної тривоги вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

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