З пінопласту та пластикових труб: окупанти почали активніше використовувати БпЛА "Молнія"

Відомо, що дрони "Молнія" є малокерованими.
Речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгеній Романов повідомив, що російські окупанти почали активніше використовувати безпілотники "Молнія".
Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він зазначив, що дрони "Молнія" виготовляються з пінопласту та пластикових труб, оснащуються двигуном і вибухівкою.
"Ця конструкція летить, вона малокерована. Тобто куди прилетить і що вона пошкодить - це рандом. Аби хтось загинув - це така тактика ворога", - зазначив Романов.
Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли, завдяки чому літають російські БпЛА "Молнія" та "Фенікс".
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