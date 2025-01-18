З пінопласту та пластикових труб: окупанти почали активніше використовувати БпЛА "Молнія"

Відомо, що дрони "Молнія" є малокерованими.

Речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгеній Романов повідомив, що російські окупанти почали активніше використовувати безпілотники "Молнія".

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що дрони "Молнія" виготовляються з пінопласту та пластикових труб, оснащуються двигуном і вибухівкою.

"Ця конструкція летить, вона малокерована. Тобто куди прилетить і що вона пошкодить - це рандом. Аби хтось загинув - це така тактика ворога", - зазначив Романов.

Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли, завдяки чому літають російські БпЛА "Молнія" та "Фенікс".

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