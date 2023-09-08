"З півночі загроза буде завжди": експерт про російських військових в Білорусі

Загрози з півночі будуть навіть після війни, допоки в Білорусі буде правити самопроголошений президент Лукашенко.

Про це в рамках єдиного телемарафону розповів військово-політичний оглядач групи ”Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

"З півночі загроза буде завжди, допоки є такий режим, як режим Лукашенка... Навіть коли закінчиться війна, все одно буде загроза того чи іншого типу: або гібридна, або терористична... диверсійна врешті решт. Але те, що росіяни там зменшують свою присутність... можна говорити, що це для нас "плюс". Тому що в них і до того не було достатньо сил та засобів для того, щоб здійснювати широкомасштабні наступальні дії, наприклад, для реваншу... Київ 2.0 як варіант, то тепер тим більше”, - пояснив Олександр Коваленко.

За його словами, в Білорусі зменшується присутність російських військ - водночас зменшується і можливість вторгнення в Чернігівську та Київську області.

Нагадаємо, що російська військова авіація покинула Білорусь.

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