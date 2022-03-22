"З початком війни всі сказали, що мені треба терміново виїхати", - Зеленський

"З початком війни всі сказали, що мені треба терміново виїхати", - Зеленський

Президент зізнався, що було неприємно, коли говорили, що він залишив Україну.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що з початком війни усе його оточення та партнери радили йому залишити територію України.

"Усі сказали, що мені треба терміново виїхати. Усі. Я впродовж трьох днів мав кожні 10-20 хвилин дзвінок, меседж або заклик до того, що я повинен терміново виїхати. І є люди, які за мною прийшли, і ще багато речей. Багато різного було. Не можу вам навіть сказати усі мої зустрічі", - розповів він в інтерв’ю "Суспільному".

Президент також зазначив, що на початку активної фази бойових дій записував звернення поруч зі своїм офісом, бо було неприємно, коли говорили, що він залишив Україну — хотів довести, що це не так.

Також Зеленський розповів, що із задоволенням демонструє свій український паспорт та є фанатом народу України. Президент зазначив, що настав час, коли ми всі дуже пишаємось нашим паспортом.

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