З початку дня ЗСУ відбили 128 атак ворога: де тривають найзапекліші бої

Російські війська зосереджують основні зусилля на Покровському, Курахівському напрямках і Курщині.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Прикордонні райони постраждали від артобстрілів, зокрема Сумщина, де обстріляли Кучерівку, Славгород, Бачевську, Семенівку та Галаганівку.

На Харківському напрямку сили оборони відбили три штурми ворожих військ. На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався просунутися в районах Голубівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили дев’ять атак на населені пункти. На Сіверському напрямку відбулося п’ять атак, на Краматорському — шість. Тривають бої на всіх цих напрямках.

На Покровському напрямку з підтримкою авіації ворог почав 28 атак. На Курахівському напрямку відбито 14 атак, на Времівському — 14, на Придніпровському — дві.

На Курщині відбито 27 атак загарбників, а також зафіксовано шість авіаударів і 146 артилерійських обстрілів.

Противник не проявляв активності на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. В інших районах суттєвих змін не сталося.

Українські війська продовжують виснажувати ворога вздовж усієї лінії фронту.

Нагадаємо, 7 січня 2025 року ЗСУ завдали точного удару по командному пункту 810 бригади морської піхоти РФ у районі Білої (Курська область).

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