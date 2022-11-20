З початку пономасштабної агресію в Україні загинуло щонайменьше 8311 цивільних осіб - Офіс генпрокурора

З початку повномасштабної російської агресії в Україні загинуло щонайменше 8311 цивільних осіб, серед яких 437 дітей.ʼ

Про це повідомив голова Офісу генерального прокурора Андрій Костін.

Він зазначив, що за період війні в Україні зафіксували понад 45 тисяч злочинів росіян, а також 19 тисяч злочинів проти основ нацбезпеки.

"За даними Офісу генпрокурора, зафіксовано загибель 8311 цивільних осіб, в тому числі 437 дітей. Поранені більш як 11 тисяч цивільних”, — сказав він.

Костін зазначив, що ця цифра може бути значно більшою, оскільки слідчі не мають доступу до багатьох територій, які контролюють російські окупанти.

Він також додав, що наразі вже вручено 217 повісток у скоєнні злочину, з них 17 – російські військовополонені, решті висунули заочні підозри. До суду було направлено обвинувальні акти стосовно 60 осіб, з яких 12 вже засуджено.

Раніше повідомлялося, що понад 1270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Також ми інформували, що президент України, виступаючи перед лідерами країн на саміті G20, заявив, що майже 11 тисяч дітей були силою депортовані окупантами до Росії.

Читайте також: