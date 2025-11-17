З початку повномасштабного вторгнення Ахметов спрямував на допомогу ЗСУ і гуманітарні програми 13 млрд грн

Реклама

Цього року компанія SCM, яка об’єднує активи Ахметова, відзначає 25-річчя. Від заснування у 2000 році вона стала найбільшим приватним інвестором в українську економіку. Загальний обсяг інвестицій за цей час сягнув 18,2 млрд доларів, а до державного бюджету компанія перерахувала близько 33 млрд доларів податків.

“25 років неймовірного шляху — зростання, розвитку та успіху. Чверть століття, протягом якого ми разом побудували компанію, що стала опорою для України, прикладом відповідального та сталого бізнесу”, - зазначив Рінат Ахметов у зверненні до колег і партнерів з нагоди ювілею компанії.

Майже половину своєї історії SCM працює в умовах війни, розв’язаної росією ще у 2014 році — спочатку в Криму, а потім на Донбасі.

Реклама

“За ці роки ми багато втрачали. Ми втрачали домівки та підприємства, і найстрашніше — втрачали наших близьких та колег. Проте ми ніколи не опускали руки, й ми не втратили найголовніше — віру та готовність ефективно працювати, допомагати, відновлювати, захищати наші спільні цінності. Продовжували бути там, де потрібна наша підтримка. І сьогодні, коли війна все ще триває, особливо важливо залишатися сильними, стійкими та згуртованими. Бути разом зі своєю країною, підтримувати наших захисників, бути надійним тилом та наближати нашу спільну Перемогу”, - наголосив Рінат Ахметов.

Сьогодні SCM активно працює на міжнародних ринках, реалізуючи масштабні проєкти як в Україні, так і за її межами.

“Ми боремося за європейський вибір України, впроваджуємо найкращі світові стандарти та практики, а також робимо свій внесок в інтеграцію до ЄС через інвестиції у ключові галузі економіки та промисловості, енергонезалежність, сталий розвиток та створення нових робочих місць”, - зазначив Рінат Ахметов.