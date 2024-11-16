Від початку війни Україна розробила 4 нові ракети: які – розповів президент

Це є частиною програми розширення національних оборонних можливостей і підвищення рівня безпеки в умовах агресії, що триває.

Україна розробила чотири типи ракет, які наразі проходять випробування, ще багато чого потрібно зробити.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Українському радіо".

Зеленський заявив, що зміни в приватному та державному секторах за майже три роки війни з Росією дозволили зробити ЗСУ технологічно найсильнішими в Європі. Він також зауважив, що в галузях виробництва дронів і засобів радіоелектронної боротьби Україна ще не досягла значних результатів, але є прогрес. Президент повідомив, що в Україні розроблені чотири види ракет і ведуться їх випробування. Також він зазначив, що морські дрони завдали серйозних втрат Чорноморському флоту РФ. У бюджеті на 2025 рік передбачено 775 млрд грн на внутрішні замовлення з виробництва дронів.

"Тому вважаю, що технології, зброя – ми в цьому напрямку непогано працюємо. Ми залучили багато грошей ззовні. А в нашому бюджеті, наприклад, лише на наші дрони, на внутрішні замовлення – 775 мільярдів гривень на 2025 рік. У нас ці гроші вже є. І це тільки наші гроші. І плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів", – сказав Зеленський.

Надаємо, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю, в якому розповів про економічну ситуацію під час війни.

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