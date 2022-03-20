З початку війни уже 10 мільйонів українців залишили домівки – ООН

З початку війни уже 10 мільйонів українців залишили домівки – ООН

Українці змушені тікати від війни, яку розв'язала Росія.

За даними ООН, починаючи з 24 лютого, коли Росія оголосила війну в Україні, щонайменше 10 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки.

Про це повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у Twitter.

Він наголосив, що ті, хто веде війну, несуть відповідальність за заподіяння страждань мирним жителям, які змушені покинути свої домівки.

"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли. Вони є або переміщеними особами всередині країни або біженцями за кордоном", - написав Гранді.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022

Нагадаємо, близько 1,5 мільйона українських дітей стали біженцями через вторгнення Росії.

Читайте також: