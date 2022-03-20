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З початку війни уже 10 мільйонів українців залишили домівки – ООН

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З початку війни уже 10 мільйонів українців залишили домівки – ООН

gettyimages.com

Українці змушені тікати від війни, яку розв'язала Росія.

За даними ООН, починаючи з 24 лютого, коли Росія оголосила війну в Україні, щонайменше 10 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки.

Про це повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у Twitter. 

Він наголосив, що ті, хто веде війну, несуть відповідальність за заподіяння страждань мирним жителям, які змушені покинути свої домівки.

"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли. Вони є або переміщеними особами всередині країни або біженцями за кордоном", - написав Гранді.

Нагадаємо, близько 1,5 мільйона українських дітей стали біженцями через вторгнення Росії.

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