З Покровська починають примусову евакуацію дітей: деталі від влади

Голова Донецької ОВА наголосив, що протягом останнього часу фронт підійшов занадто близько до Покровщини, і на це слід реагувати належним чином.

У Покровську Донецької області від 20 серпня почнеться обов’язкова, примусова евакуація дітей та родин із дітьми.

Про це очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у ефірі телемарафону та в Мережі.

"З завтрашнього дня (20 серпня – ред.) у Покровську діє обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей, родин з дітьми. Тому що ворог наближається. Якщо буде наближатися до міста, там теж буде прийнято рішення про збільшення комендантської години", – заявив голова Донецької ОВА.

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Він уточнив у Мережі, що розпочинеться примусова евакуація сімей з дітьми загалом із Покровської громади. Там досі проживають понад 53 тис. людей, зокрема майже 4000 дітей.

Як зазначив Філашкін, протягом останнього часу фронт підійшов занадто близько до Покровщини, і на це слід реагувати належним чином.

"На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине", – йдеться в повідомленні очільника ОВА.

Він додав, що коли українські міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію – необхідне і неминуче.

Нагадаємо, напередодні у Нацгвардії повідомили, що окупанти наближаються до Покровська. Тривають цілодобові бої. Зокрема, стрілецькі бої відбуваються в лісистій місцевості та між будинками в селах.

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