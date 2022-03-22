З полону окупантів звільнили голову Охтирської райради

Його тиждень утримували в підвальних приміщеннях.

Голова Охтирської райради Сергій Кірічко був звільнений після тижневого полону в російських окупантів.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, наразі Кірічко продовжує проукраїнську діяльність, з перших годин після полону одразу повернувся до роботи і цілодобово допомогає мешканцям Охтирського району.

"Незважаючи на жодні обставини, ми залишаємось на місці та працюємо. Радий визволенню. Дякую всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна!" – процитувала Кірічка Шуляк.

Нагадаємо, на лінії фронту під Києвом зник відомий фотожурналіст Максим Левін. Востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.