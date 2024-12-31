З полону повернувся старший сержант “Азову” з Хмельницького: вдома на нього чекали понад два роки

Ігор Неумивакін приєднався до “Азову” у 2014 році та з того часу боронив Україну. Під час повномасштабного вторгнення Ігор перебував у Маріуполі, де захищав “Азовсталь”.

30 грудня під час обміну полонених в Україну повернувся старший сержант полку “Азов” Ігор Неумивакін із Хмельницького, який перебував у російському полоні два роки і сім місяців.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла його дружина Інна Бондар.

“Ми почали плакати і кричати, не вірили, були в шоці. Діти в захваті, для них це найкращий новорічний подарунок”, — розповіла вона, додавши, що впізнала чоловіка на фото після дзвінка з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Тепер сім’я готується до довгоочікуваної зустрічі.

“Поїдемо всі разом до тата, будемо його обіймати, цілувати і кричати від щастя”, — поділилася Інна.

Ігор Неумивакін приєднався до “Азову” у 2014 році та з того часу боронив Україну.

“Він нам навіть нічого не сказав: зібрав рюкзак і пішов. Потім дізналися, що він в АТО. Військова справа — це його мрія, яка здійснилася”, — пригадує дружина.

Під час повномасштабного вторгнення Ігор перебував у Маріуполі, де захищав “Азовсталь”. Зв’язок із сім’єю був рідкісним, але теплим.

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“Дітям писав: ‘Бережіть маму, я побіг’. А ми писали, що боїмося і молимося. Він казав, що усе буде добре”, — розповідає Інна.

Після виходу з “Азовсталі” військовий потрапив у полон. Увесь цей час його родина, зокрема дружина та двоє синів, боролися за його повернення, беручи участь у акціях підтримки військовополонених.

“Вірили і чекали всією родиною”, — додає Інна.

Під час першого дзвінка після визволення Ігор сказав дружині: “Усе добре, дякую, люблю вас”.

Нагадаємо, що на завершення 2024 року відбувся обмін військовополоненими. В результаті якого вдалося повернути в Україну 189 українців.4