З полону Росії звільнили парадмедикиню та волонтерку "Тайру" - Зеленський

З російського полону звільнили "Тайру" – українську парамедикиню й волонтерку Юлію Паєвську

Відомо, що українська захисниця вже вдома.

Про це 17 червня під час свого традиційного звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні уже можу повідомити про це: вдалось звільнити з полону "Тайру" - українську парамедикиню й волонтерку Юлію Паєвську. Я вдячний усім тим, хто працював на цей результат. "Тайра" вже вдома. Працюватимемо і надалі, щоб забрати усіх", - сказав Зеленський.

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