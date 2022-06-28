Сьогодні, 28 червня, з полону російських окупантів звільнили 17 українських захисників.
Обмін відбувся за формулою 17 на 15.
Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки.
Як стало відомо, додому повертаються 16 українських військовослужбовців, серед яких два офіцери та 14 солдат. Крім того, звільнили одного цивільного.
“П’ятеро звільнених – важкопоранені, які потребують невідкладного лікування. Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває надалі”, - наголосили в Головному управлінні розвідки.
Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти крадуть залишки головного фонтана.
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