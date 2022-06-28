Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

З полону російських окупантів звільнили 17 українських захисників

Дата публікації
Перегляди
664
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З полону російських окупантів звільнили 17 українських захисників

Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України/Facebook

Сьогодні, 28 червня, з полону російських окупантів звільнили 17 українських захисників.

Обмін відбувся за формулою 17 на 15.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки.

Як стало відомо, додому повертаються 16 українських військовослужбовців, серед яких два офіцери та 14 солдат. Крім того, звільнили одного цивільного.

“П’ятеро звільнених – важкопоранені, які потребують невідкладного лікування. Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває надалі”, - наголосили в Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти крадуть залишки головного фонтана.

Читайте також:

Боротьба між парламентарями та президентом: чому Конституцію України ухвалили через 5 років

Боротьба між парламентарями та президентом: чому Конституцію України ухвалили через 5 років
Наступна публікація