З полону звільнили наймолодшого захисника "Азовсталі" — 19-річного парамедика Назарія Гринцевича

Понад чотири місяці хлопця тримали в колонії так званої "ДНР".

З російського полону також звільнили наймолодшого захисника "Азовсталі" — 19-річного парамедика Назарія Гринцевича з позивним Грінка.

У коментарі "Суспільному" його мама Маріанна Колос розповіла про перший дзвінок сина від 17 травня, коли він виходив з "Азовсталі".

"Про обмін ми не знали, але відчували. Вчора ввечері стався цей дзвінок, коли я народилась вдруге. Він подзвонив: "Мам, це я, Назар. Я в Україні". Ми плакали, кричали, раділи. Ми найщасливіші і він, пекло вже позаду", — розповіла жінка.

У полон 19-річний захисник потрапив після евакуації з металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Понад чотири місяці його тримали в колонії так званої "ДНР".

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Зокрема, серед звільнених - командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Звільнені й захисниці Мар'яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька, які потрапили в полон, перебуваючи при надії.

Було оприлюднено список усіх 215 звільнених полонених.

Обмін відбувався в трьох локаціях: таємниці звільнення з полону

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