З понівеченої Бучі вивозять покинутих тварин: до порятунку доєдналась знімальна група ТСН

Одному із врятованих собак вже навіть знайшли дім.

Їхніх господарів розстрілювали, а будинки, у яких вони жили, знищували, а їх самих вбивали задля розваги - звірства росіян в окупованих містах та селах вражають весь світ, бо катували не лише людей, але і тварин. У Бучі на вулицях - досі лежать вбиті окупантами собаки, їх багато. Не менше і тих, хто тепер залишився без дому, бо господарів, або вбили, або змусили тікати, щоб врятувати хоча б себе. Рятувати тварин із Бучі вже взялись волонтери. Вивозять чотирилапих і журналісти. Знімальна група ТСН - привезла до офісу зразу кількох собачок. Декому - вже навіть знайшли нові родини.

Про порятунок друзів наших менших в ТСН.

Голодний, брудний і самотній - такого песика у простріляній машині знайшли патрульні поліцейські у Бучі. Собаці пощастило, він вже знайшов родину.

Але так закінчуються історії не всіх бучанських тварин. Сотні полишених собак і котів, чиї господарі тікали з під вогню окупантів часто навіть без речей. Десятки вбитих росіянами чотирилапих, які стріляли по тваринах заради розваги. Вірні пси, які навіть після смерті господарів не полишають їхні тіла.

Про всі жахи, які пережили тварини в Бучі побачив в новинах Костянтин. Тож маючи зоомагазинчик, вирішив поділитись з чотирилапими безхатьками. За тим, як вантажать десятки кілограмів корму пильно спостерігає кіт Ральф. Він сам побував під обстрілом у Мощуні на Київщині. А його хазяйка і досі не певна, чи є у них з котом, куди повернутись. Так і живуть у крамниці зоотоварів, де працює Яніна. «Знайшли його під диваном. Він 5 днів просидів під бомбардуванням і ми думали, що ми його вже не знайдемо, але знайшли», - зі сльозами пригадує господарка.

Усе подароване Костянтином знімальна група ТСН доправила до Бучі. Тут під вогнем артилерії, яку росіяни встановили просто таки на сусідньому подвір’ї, жило зо двадцять алабаїв. Колись гарний розплідник війна перетворила у руїни. «Тут у меня стояли ракетні установки біля окна. Тут я виходила, йшла додому і вони починали пуляти, спеціально, не спеціально, чи випадково, але це було щодня», - розповідає мешканка.

Щодня звідси окупанти стріляли у бік Ірпеня, каже Тетяна. Десятки собак від страху забивались чимглибше у вольєри. І лише нещодавно почали знову тулитись до людей.

Тепер тримати аж стільки псів водночас жінка не може. Корму волонтери хоч і навезли, але його стане лиш на місяць. Бо поряд із малими справжні гіганти. Тож ледь не зі сльозами на очах просить допомоги вивезти хоча б наймолодших. Тож кілька цуценят вже у багажнику авто ТСН. Дорогою підбирають ще одну собаку з вулиці – вівчарочку, яка лежала просто у купі скла.

Авто перетворилось на евакуаційний маршрут для бучанських собак. Ці троє не єдині кого вдалось врятувати після звільнення міста. Ще одного пікінеса вивезли з вулиці Вокзальної. Тієї самої, де купа побитої техніки росіян і геть спалені домівки мирних. Ще один малюк породи чіхуа, став улюбленцем ТСН та навіть побував в ефірі разом із ведучими.

Один із собак вже знайшов новий дім і люблячу родину.

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