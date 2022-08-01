З порту України виходить перше судно із зерном - Міноборони Туреччини

У Міноборони Туреччини заявили, що перше судно з українським зерном відправиться з порту вже вранці 1 серпня.

Сьогодні, 1 серпня, перше судно для експорту українського зерна виходить з одного із портів України.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Туреччини у Twitter.

Такий крок, здійснений в межах "зернової угоди", спрямований на розв'язання проблеми продовольчої кризи та голоду у світі. Слід зауважити, що офіційно у турецькому Міноборони не назвали український порт, з якого піде перше судно із зерном.

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Водночас, кількома днями раніше, у день початку роботи "зернових коридорів" на Одещину приїхали посли країн G7, а також президент України Володимир Зеленський, які простежили за процесом завантаження українського зерна.

Своєю чергою, офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін назвав "високою ймовірністю" те, що 1 серпня перше судно з українським зерном буде відправлено з українського порту.

"Кораблі готові до виходу з Одеського порту. Є подробиці, наприклад, того, як будуть виходити і з яких координат, коли увійдуть у міжнародні територіальні води, хто буде завантажувати їх, коли вони увійдуть у турецькі територіальні води. Ймовірність відправлення першого корабля завтра вранці здається високою", - цитує його турецьке видання Star.

Він додав, "якщо міжнародна спільнота не покладе край війні в Україні, ми говоритимемо про війну знову через два-три місяці". Тому, за його словами, важливо забезпечити безпеку на всіх фронтах.

Як повідомляло раніше видання CNN Turk, у порт Стамбула перший караван з українським зерном може прибути вже 3 серпня.

Очікується, що перша партія зерна відправиться в країни Африки. ООН припустило, що шлях займе близько півтора місяця.

Нагадаємо, пані посол США під час візиту до Одеського порту заявила, що "важливо, щоб Росія дозволила вивезти це зерно".

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