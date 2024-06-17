З посади йде командир 125-ї бригади, якій закидали провал в обороні Харківщини

Генерал Горбенко уточнив, що продовжить службу в лавах Збройних Сил України, але не сказав, на якій посаді.

Генерал-лейтенант Артур Горбенко, командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони, якій у Мережі закидали вину у провалі оборони на Харківщині, повідомив про завершення роботи на посаді.

Про це передає пресслужба 125-ї бригади.

"Шановні воїни 125-ї окремої бригади територіальної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України" Дорогі Побратими. Сьогодні завершується більш ніж дворічна наша з вами спільна служба в 125-й окремій бригаді територіальної оборони", – зазначив генерал Горбенко.

Він уточнив, що продовжить службу в лавах Збройних Сил України, але не сказав, на якій посаді.

Генерал-лейтенант Артур Горбенко / Фото Military Media Center

Скандал зі 125-ю бригадою під час оборони Харківщини

Нагадаємо, що під час початку наступу РФ на Харківщині, у Мережі лунала критика на адресу керівництва 125-ї бригади у нібито неналежній підготовці до оборони.

Так, командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський, який воює на Харківщині, заявив, що 125 окрема бригада ТРО нібито покинула позиції. Також він звинуватив керівникцтво у відсутності потужних фортифікаційних укріплень, які мали стримати наступ ворога.

Журналіст Юрій Бутусов також писав, що бригада була погано укомплектована і озброєна, її підрозділи відійшли з позицій, що призвело до прориву окупантів на Харківщині.

У 125 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ такі заяви спростували.

Аналітики DeepState пояснили, що дійсно були факти відходу певних частин – "ОСБ та резервних рот, які на папері були бойовими групами, а по суті наповнені обмежено придатними та пенсіонерами". Водночас, піхота 125-ї бригади й інші підрозділи, "які з коліс увійшли в битву", зробили все можливе, щоб стримати наступ окупантів.

Згодом стало відомо, що після прориву окупаційних військ на Харківщині Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу проти 28 командирів ЗСУ. Зокрема, ДБР зазначало, що командування 125-ї бригади не організувало належним чином оборону, "що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу підрозділу" на Харківщині.

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