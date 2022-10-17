З пошкодженого від атаки дронів будинку в Києві витягли літню жінку: фото

У Києві після атаки РФ дронами-камікадзе триває рятувальна операція в одному з районів міста, де в житловому будинку стався вибух. Бійцям ДСНС вдалося врятувати жінку, яка перебувала у пошкодженому будинку.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Пані Анна - врятована! Дістали з третього поверху пошкодженого будинку!", - написав він.

Атака дронами Києва

Росіяни вранці 17 жовтня атакували Київ дронами. За інформацією мера Віталія Кличка, росіяни знову атакували Київ дронами, у результаті чого в одному з районів Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі.

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О 08:25 Віталій Кличко заявив про ще два вибухи в Шевченківському районі.

Згодом він уточнив, що Росія вдарила дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Під завалами врятували 18 людей, ще двох шукають.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що.з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва дістали тіло загиблої людини. Як з'ясувалося, жертвою російської атаки дроном-камікадзе, стала жінка. Рятувальні роботи тривають.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку Києва дронами та влучання у житловий будинок, наголосивши, що росіянам українців зламати не вдасться:

"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога".

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