З пошкодженого від атаки дронів будинку в Києві витягли літню жінку: фото

Жінку дістали з третього поверху пошкодженого від атаки дронів будинку.
У Києві після атаки РФ дронами-камікадзе триває рятувальна операція в одному з районів міста, де в житловому будинку стався вибух. Бійцям ДСНС вдалося врятувати жінку, яка перебувала у пошкодженому будинку.
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Пані Анна - врятована! Дістали з третього поверху пошкодженого будинку!", - написав він.
Атака дронами Києва
Росіяни вранці 17 жовтня атакували Київ дронами. За інформацією мера Віталія Кличка, росіяни знову атакували Київ дронами, у результаті чого в одному з районів Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі.
О 08:25 Віталій Кличко заявив про ще два вибухи в Шевченківському районі.
Згодом він уточнив, що Росія вдарила дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Під завалами врятували 18 людей, ще двох шукають.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що.з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва дістали тіло загиблої людини. Як з'ясувалося, жертвою російської атаки дроном-камікадзе, стала жінка. Рятувальні роботи тривають.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку Києва дронами та влучання у житловий будинок, наголосивши, що росіянам українців зламати не вдасться:
"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога".
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