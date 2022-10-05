З повагою ставимося до українського народу і культури: Путін зробив чергову цинічну заяву

Очільник Кремля Путін заявив, що “з величезною повагою” ставиться до українців та нашої культури загалом.

Відповідне відео почало з’являтися в соціальних мережах.

“Ми завжди, і незважаючи на трагедію сьогоднішніх днів, з величезною повагою ставимося до українського народу і до української культури, до української мови, літератури і так далі. Ми ніколи не допускали нічого такого, що в Україні допускається щодо російської культури і російської мови. Ми зі свого боку будемо йти іншим шляхом: з повагою будемо ставитися до всього українського”, - сказав Путін.

Після цього він вкотре спробував “присвоїти” собі історію нашої держави, назвавши наші території - “російськими”.

Нагадаємо, що диктатор Путін заявив, що причиною війни стали спроби України та Заходу "розірвати історію на частини", оскільки у його фантазіях українські території колись були "російськими".

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