З повагою ставимося до українського народу і культури: Путін зробив чергову цинічну заяву

Фюрер Путін вкотре зробив цинічну заяву щодо українців та національної культури.
Очільник Кремля Путін заявив, що “з величезною повагою” ставиться до українців та нашої культури загалом.
Відповідне відео почало з’являтися в соціальних мережах.
“Ми завжди, і незважаючи на трагедію сьогоднішніх днів, з величезною повагою ставимося до українського народу і до української культури, до української мови, літератури і так далі. Ми ніколи не допускали нічого такого, що в Україні допускається щодо російської культури і російської мови. Ми зі свого боку будемо йти іншим шляхом: з повагою будемо ставитися до всього українського”, - сказав Путін.
Після цього він вкотре спробував “присвоїти” собі історію нашої держави, назвавши наші території - “російськими”.
Нагадаємо, що диктатор Путін заявив, що причиною війни стали спроби України та Заходу "розірвати історію на частини", оскільки у його фантазіях українські території колись були "російськими".
Читайте також:
- Зеленський провів чергову зустріч Ставки верховного головнокомандувача: про що йшлося
- Росія тримає напоготові у Чорному морі 5 ракетоносіїв із 32 "Калібрами" на борту
- Україна отримала 4 тисячі доз вакцини проти сказу