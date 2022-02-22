З прапорами і гаслами: у центрі Маріуполя місцеві зібрались на акцію підтримки цілісності України

З прапорами і гаслами: у центрі Маріуполя місцеві зібрались на акцію підтримки цілісності України

Сьогодні, 22 лютого, маріупольці планують продовжити акцію підтримки своєї країни.

У понеділок, 21 лютого, жителі Маріуполя вийшли на Театральну площу із синьо-жовтими прапорами та плакатами на акцію підтримки цілісності України.

Як пише місцеве видання Mrpl.city, близько двох десятків людей з гаслами на плакатах: "Маріуполь – це Україна!" висловили підтримку суверенітету та цілісності України після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".

фото / В'ячеслав Твердохлеб, mrpl.city

Присутні на акції маріупольці мають намір сьогодні, 22 лютого, продовжити гуртуватися біля драматичного театру.

"Маріуполь — це Україна, ми не хочемо до "ДНР" чи Росії. Беріть із собою державні прапори, плакати та бойовий настрій", – йдеться у повідомленні.

фото / В'ячеслав Твердохлеб, mrpl.city

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Сьогодні, 22 лютого, Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

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