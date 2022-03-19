"З презирством!": прикордонник жбурнув у білоруського посла "30 срібняків за удар в спину Україні"

Посол приймати "плату за зраду" відмовився.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків".

Відповідне відео опублікував Сергій Дейнеко на сторінці у Facebook.

Так, на кадрах видно, що підполковник ДПСУ прийшов до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола і намагався вручити йому мішечок із монетами – "30 срібняками", за наказом Дейнека.

"Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території Білорусі. Як відомо, тридцять срібняків – плата за зраду. За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету республіки білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А.П.", - говорить на відео український підполковник

Втім посол приймати "плату за зраду" відмовився, тому співробітник ДПСУ просто жбурнув у нього мішечок з дріб'язком.

Тим часом у Білорусі на залізничній станції Мулярівка у Гомельській області розвантажують російську військову техніку. Сюди звозять БТРи і САУ окупантів. Із залізничної дороги до міста під супроводом поліції перевозять танки та інше озброєння.

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