З прифронтового Нью-Йорка евакуювали багатодітну родину: 5 дівчаток і Богданчик

З прифронтового селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області евакуювали багатодітну родину.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

У сім’ї виховується шестеро дітей віком від 3 до 19 років: п'ятеро дівчаток і один хлопчик. 19-річну Валентину, 14-річну Віку, близнючок Поліну та Ангеліну, яким по 5 років, чотирирічну Альону та найменшого – трирічного Богданчика вивезли на Черкащину. Там для родини підготували житло.

Щоб діти не сумували в дорозі, поліцейські привезли їм подарунки, іграшки та повітряні кульки.

Селище Нью-Йорк Торецької громади нещадно обстрілюють окупанти – ракетами, важкою артилерією, реактивними системами залпового вогню. Під час одного з недавніх ударів було пошкоджено понад 20 житлових будинків. Після того, як російські снаряди влучили в сусідні будинки, матір попросила екстрену евакуацію.

"Були сильні прильоти неподалік, діти дуже боялися. Ми вирішили їх рятувати. У нас на вулицю не вийдеш, небезпечно, садки всі зачинені, розвитку немає – тільки вдома сидимо", – розповідає мама діток Ольга.

За її словами, сховатися від обстрілів родині не було де. Тому коли ставало гучно, старша сестра заводила молодших до будинку.

"Діти не повинні бути на війні. Вони мають перебувати у безпечному середовищі. Тому робимо все, що від нас залежить, аби в гарячих зонах не залишилося жодної дитини", – зазначає учасник евакуаційної групи "Білий Янгол" Павло Дяченко.

За словами волонтерів, у Нью-Йорку залишається ще багато дітей, які живуть під загрозою загибелі.