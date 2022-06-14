З Привілля на Луганщині врятували понад 30 людей, які переховувалися у бомбосховищі

З Привілля на Луганщині врятували понад 30 людей, які переховувалися у бомбосховищі

З Привілля у Луганській області вдалося врятувати ще 32 людей.

Під час патрулювання містом поліцейські виявили двох поранених: цивільного та військового. Надали їм домедичну допомогу та евакуювали.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Крім того, вони оглядали приміщення, які постраждали від російських обстрілів. Натрапили на бомбосховище. Там перебували мирні мешканці. Вони забажали евакуюватися.

За словами Гайдая, поліцейським довелось робити три спроби аби врятувати всіх, хто там переховувався. Евакуацію мирних мешканців вони провели разом із волонтерами.

Як повідомлялося, наразі загарбники держави-терористки контролюють 70% українського міста. Масова евакуація з Сєвєродонецька, а також підвезення гумвантажів через обстріли неможливі. Військовим вдається вивозити лише кілька людей на день.

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