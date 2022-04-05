"З прізвищем Арестович 39 діб пробув в окупації": радник голови ОП розповів про свого племінника

Окупанти жодного разу не запитали прізвище в родича Арестовича.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що вийшов на зв’язок його племінник-лікар, який з ідентичним прізвищем 39 днів провів в окупації.
Про це радник голови ОП написав у Мережі 5 квітня.
"Мій племінник-лікар відмовився залишати хворих, залишився з ними – з прізвищем Арестович та 39 діб пробув в окупації", – йдеться у повідомленні.
"Щойно вийшов на зв'язок. Прізвище жодного разу не спитали. З хворих та місцевих ніхто не здав", – додав Арестович.
- Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними - с фамилией «Арестович» и 39 суток пробыл в оккупации.— Arestovych (@arestovych) April 5, 2022
Только что вышел на связь.
Фамилию ни разу не спросили.
Из больных и местных никто не сдал.
Нагадаємо, раніше Арестович описав, як російські окупанти намагаються взяти в кільце українських військових у Донецькій області.
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