"З прізвищем Арестович 39 діб пробув в окупації": радник голови ОП розповів про свого племінника

"З прізвищем Арестович 39 діб пробув в окупації": радник голови ОП розповів про свого племінника

Окупанти жодного разу не запитали прізвище в родича Арестовича.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що вийшов на зв’язок його племінник-лікар, який з ідентичним прізвищем 39 днів провів в окупації.

Про це радник голови ОП написав у Мережі 5 квітня.

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"Мій племінник-лікар відмовився залишати хворих, залишився з ними – з прізвищем Арестович та 39 діб пробув в окупації", – йдеться у повідомленні.

"Щойно вийшов на зв'язок. Прізвище жодного разу не спитали. З хворих та місцевих ніхто не здав", – додав Арестович.

- Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними - с фамилией «Арестович» и 39 суток пробыл в оккупации.



Только что вышел на связь.



Фамилию ни разу не спросили.



Из больных и местных никто не сдал. — Arestovych (@arestovych) April 5, 2022

Нагадаємо, раніше Арестович описав, як російські окупанти намагаються взяти в кільце українських військових у Донецькій області.

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