З публічного простору загадково зникли наближені до Путіна військово-політичні діячі: що про них відомо

З публічного простору загадково зникли наближені до Путіна військово-політичні діячі: що про них відомо

Шойгу востаннє робив публічну заяву 11 березня.

У публічному просторі перестали з'являтися російські військово-політичні діячі, з подачі яких, в тому числі, в Україні бомбардували мирні міста та громадянське населення. Відомо як мінімум про кілька випадків "тиші": мовчить міністр оборони РФ Шойгу та начальник російського Генштабу Віталій Герасимов.

ТСН.ua розповідає про людей, наближених до Путіна, які зникли з публічного простору.

Про зникнення перших осіб Росії 23 березня заявив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Про це говорять і російські журналісти-розслідувачі.

Хто зник із публічного простору

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Начальник Генштабу РФ Віталій Герасимов.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков.

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

“Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти: прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору", — зауважив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Що про них відомо

Сергій Шойгу — 66-річний міністр оборони РФ. Єдиний міністр, який є членом уряду РФ з 1990 років. Шойгу в різні роки життя обіймав різні посади за Єльцина, Медведєва та Путіна.

1991 року Шойгу став головою Російського корпусу рятувальників. А з 1994 по 2012 роки обіймав посаду міністра РФ у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. Весною 2012 року Шойгу висунули і чи не відразу одностайно підтримали кандидатом на посаду губернатора Московської області. Вже в листопаді того ж року Шойгу став міністром оборони РФ — цю посаду він обіймає й досі.

У 2022 році Шойгу через збройне вторгнення Росії в Україну потрапив до списку санкцій США, Євросоюзу та Нової Зеландії.

Віталій Герасимов — 66-річний начальник генштабу РФ, перший заступник міністра оборони РФ Шойгу. Свого заступника у листопаді 2012 очільнику Кремля представив сам Шойгу.

У 2013 році Герасимов став членом Ради безпеки РФ. А у 2016 році за організацію військової операції Росії в Сирії отримав звання героя РФ.

Європейський Союз включив Герасимова до списку санкцій за кризу в Україні у 2014 році, а також за незаконну анексію Криму. Прокуратура нашої країни оголосила його головним ідеологом війни на Донеччині.

Микола Патрушев — 70-річний секретар ради безпеки РФ. Посаду обіймає з травня 2012 року. За вторгнення Росії в Україну США запровадила проти Патрушева та його синів санкції.

Цікаво, що старший син Патрушева Дмитро — з 2018 року обіймає посаду міністра сільського господарства РФ. А молодший син Андрій — входить до складу правління "Газпром нафти".

Олександр Бортніков — 70-річний директор ФСБ Росії. На посаду заступив у травні 2008 року.

У 2014 році Бортников потрапив до списку санкцій Євросоюзу та Канади через збройний конфлікт на сході нашої країни. А у 2020 році ЄС та Великобританія запровадили проти нього санкції за замах на опозиціонера Олексія Навального.

На цьому перелік не закінчується. Вже 2022 року проти Бортникова ввела санкції США за визнання РФ незалежності Л/ДНР.

Борнікова між собою систематично критикують за отруєння співробітника ФСБ Росії Олександра Литвиненка. За даними видання The New Times, Бортніков був куратором операції із вбивства свого колеги. Крім того, він виправдовує сталінські репресії, а також звинувачується в корупції, за що теж чує на свою адресу критику.

Сергій Наришкін — 67-річний директор служби зовнішньої розвідки РФ. Посаду обіймає з 2016 року. З 2008 до 2011 року був керівником адміністрації президента РФ.

Bloomberg

У відставку також подав 66-річний російський політик, економічний реформатор 1990 років, спеціальний представник президента РФ у зв'язках із міжнародними організаціями Анатолій Чубайс. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Чубайс звільнився за власним бажанням. Після чого виїхав із Росії.

Чубайс з 2008 до 2020 року був генеральним директором державної корпорації "Російська корпорація нанотехнологій", він також з 2011 по 2020 роки був представником правління "Роснано".

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