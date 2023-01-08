"З ракетами у них не все так добре": Данілов розповів про запаси Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що через дію санкцій Росія не може налагодити достатнє виробництво ракет, а їхній запас вичерпується, бо російське керівництво не розраховувало на тривалу війну.

Про він розповів у інтерв'ю в рамках телемарафону.

"З ракетами у них не все так добре, як би їм хотілося, і вони розраховували на коротку війну. І сьогодні те, що вони звертаються до Ірану за ракетами, це є підтвердженням того, що вони власне виробництво налагодити не можуть. З урахуванням санкцій, які почали діяти фактично з перших днів війни, ці санкції працюють. Звичайно, ми би хотіли, щоб вони працювали дуже швидко, вона так не працює, але з часом це все стає складніше і складніше", - зазначив він.

Данілов також розповів, що росіяни змінили тактику запуску ракет по Україні, оскільки почастішали випадки падіння їхніх же ракет на території Росії.

"Всі ракетні обстріли, нам це достеменно відомо, частина цих ракет лишається на території Росії, і тому вони на сьогоднішній день роблять так, щоб їхні ракети перетинали меншу територію РФ (змінюють траєкторію руху - ред.). Нещодавно це був Волгоград, були інші випадки, коли вони, як то кажуть, не долетіли. І так може статися, що місця вибуху цих ракет відбудуться у містах їх базування", - розповів секретар РНБО.

Олексій Данілов також зауважив, що в Україні значно посилила своє озброєння завдяки партнерам, і саме тому робота ППО сьогодні демонструє такі результати.

"Якщо ми будемо порівнювати ситуацію, яка була в нас у березні, квітні, травні, липні місяці, і те, що у нас відбувається сьогодні, то і по професійності і по наявності, це зовсім два інших світи. Ви пам'ятаєте, що коли у нас не вірили, нам не давали достатньої кількості високоякісної зброї. Але ми на сьогоднішній день отримуємо, і продовжимо отримувати зовсім інше озброєння, про яке не могло бути й мови на початку війни. Це зовсім інші назви, це зовсім інша якість. Це зовсім інші стосунки з партнерами. Ми довели, що ми можемо виборювати", - резюмував він.

Ракетні удари по Україні

У перший день повномасштабної війни – 24 лютого 2022 року, Росія атакувала міста України ракетами. Від того дня ракетні удари не припиняються. Генерал-лейтенант ЗСУ та командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк пояснив, що жодна система протиповітряної оборони не дає 100% захист від від ракетних ударів, все залежить від масованості удару.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк натякнув на шанси України отримати від Заходу танки та ракети дальністю дії 100-200 км плюс (йдеться про ATACMS).

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