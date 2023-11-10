“З рашистами разом будеш вантажем 200”: на кордоні з Білоруссю з'явилися іронічні білборди (фото)

Українські військові всіляко натякають білоруським солдатам, що якщо вони доєднаються до російської армії та війни проти України - перетворяться в “вантаж 200”. Такі білборди з’явилися на кордоні нашої держави та Білорусі.

Відповідні фото на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, на кордоні з Білоруссю триває “війна білбордів”. Біля закритого КПП з українського боку встановлені борди з надписами:

“Підпиши контракт з Росією. З рашистами разом будеш вантажем 200”.

“З рашистами разом будеш вантажем 200”.

“На цей раз українці нагадують білорусам, що не варто йти на війну на стороні росіі, бо це не їхня війна”, - підкреслив Андрій Цаплієнко.

Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, що Лукашенко розмріявся про відновлення відносин з країнами ЄС.

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