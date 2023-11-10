“З рашистами разом будеш вантажем 200”: на кордоні з Білоруссю з'явилися іронічні білборди (фото)

Попередження для білоруських військових з'явилося біля закритого КПП з українського боку.
Українські військові всіляко натякають білоруським солдатам, що якщо вони доєднаються до російської армії та війни проти України - перетворяться в “вантаж 200”. Такі білборди з’явилися на кордоні нашої держави та Білорусі.
Відповідні фото на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.
За його словами, на кордоні з Білоруссю триває “війна білбордів”. Біля закритого КПП з українського боку встановлені борди з надписами:
- “Підпиши контракт з Росією. З рашистами разом будеш вантажем 200”.
- “З рашистами разом будеш вантажем 200”.
“На цей раз українці нагадують білорусам, що не варто йти на війну на стороні росіі, бо це не їхня війна”, - підкреслив Андрій Цаплієнко.
Нагадаємо, що Лукашенко розмріявся про відновлення відносин з країнами ЄС.
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